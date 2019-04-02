Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил о следственных мерах в отношении лиц, незаконно сбывавших инсулин в Узбекистан.

В начале года СМИ писали об утечке в Узбекистан отечественного инсулина, предназначенного для бесплатной реализации в казахстанских аптеках. После обнародования этих данных Минздрав совместно с МВД инициировал расследование.

«Сейчас источник этого инсулина обнаружен, проводятся следственные действия. По нашей информации, правоохранительные органы уже ведут расследование», — сказал министр здравоохранения на брифинге в правительстве.

Также глава Минздрава напомнил, что год назад ведомство провело тотальный анализ и проверку учета бесплатных лекарств по всей республике. Выявленные факты незаконной утечки лекарств прошлой весной передали в правоохранительные органы.

«Массовую проверку проводили практически до последнего времени. Эти факты выявлены совместно с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой. Сейчас возбуждено порядка 28 уголовных дел», — заявил министр.

Глава Минздрава заверил, что не намерен останавливаться на достигнутом. Второй цикл проверок в специализированных диспансерах, наркологических, психиатрических, туберкулезных, а также в центрах ВИЧ уже начат. Так, выявлены факты нерационального планирования.

О незаконной продаже казахстанского инсулина за границу стало известно в январе этого года. В розничных аптеках Узбекистана обнаружили инсулиновые шприцы-ручки с маркировкой на казахском языке. В Минздраве сообщили, что легально они в Узбекистан попасть не могли.

По данному факту министерство здравоохранения направило официальный запрос в министерство иностранных дел Узбекистана и обратилось в Комитет национальной безопасности Казахстана.