Здание шымкентского филиала правящей партии «Nur Otan» забито до упора. Перед началом заседания каждый занимает в спешке свои места, кто-то готовится к выступлению.

На повестке дня обсуждение доклада председателя партии Нурсултана Назарбаева. Проекты «Халыққа көмек», «Құтты мекен» и «Бақытты отбасы».

Первой свой доклад представила Гульжан Курманбекова. Человек известный в стране, она же заместитель акима города. В этом году в Шымкенте начали строительство 132-ух жилых домов, это 6513 квартир. Уже 10 домов готовы. Совсем скоро свое первое новоселье справят 1368 молодых семей, которые остро нуждаются в жилье.

«В рамках проекта «Бақытты отбасы» мы провели разъяснительную работу 32 559 гражданами из них уже 17 582 обращения зарегистрированы. Мы ведем социальную карту населения, по системе «Е ХАЛЫК», в ней уже 21081 семья», — рассказала Гульжан Курманбекова заместитель акима г. Шымкента.

Оживление в зале наступило, когда за трибуну встал глава Шымкента. Габидулла Абдрахимов поделился своими мыслями.

«Я недавно давно был в нашей столице и задумался. Такой прекрасный город, мы живем в мире и согласии. И все это благодаря нашему Елбасы. Потом про наш Шымкент. Конечно, в нашем городе есть то, чего нет в других городах. Особенностей у нас много. Наш город мегаполис. Елбасы сам сказал уделять пристальное внимание Шымкенту. Я уверен, что мы с вами через лет 5 или 10 будем представлять наш Шымкент не хуже чем этот делают столица наша и Алматы. Спасибо вам за это», — сказал Абдрахимов.

В завершении конференции партийцы избрали 30 делегатов на внеочередной съезд партии, который пройдет в Нур-Султане 23 апреля. Среди выбранных — ветераны партии, молодые жасотановцы, лидеры общественного мнения. Многие уже в раздумьях, что-же будет на съезде? Говорят что это собрание будет историческим.

Шуддин Саидов