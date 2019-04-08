В Туркестане появятся 10 парков и скверов.

На многолюдных улицах Туркестана, по заданию акима области Умирзака Шукеева, в ближайшем будущем появятся 10 парков и скверов. Это делается в целях благоустройства областного центра, создания комфортных условий для жителей и гостей города, — сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Для этого на основных улицах будет определены подходящие земельные участки общей площадью 172,2 гектара. Одна из улиц носит имя Б. Саттарханова, которая находится у ворот в город. Здесь будет очищен канал, а на трех гектарах построят благоустроенные автопарковки. Появятся фонтаны и разобьют семейные скверы. Преобразится Площадь государственных символов, которая уже стала излюбленным местом отдыха туркестанцев, ее логически продлят зеленые зоны новых скверов.