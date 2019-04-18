В Туркестанской области полицейские вернули родителям пропавшего ребенка

В полицию г. Туркестана поступило сообщение от мужчины о том, что вечером его 3-летний сын, который катался на велосипеде во дворе — пропал. На место происшествия сразу же выехали оперативная-следственная группа и полицейские УП.

На поиски пропавшего ребенка ориентировали весь личный состав городского управления полиции. Стражи порядка проводили подворный обход близлежащих территорий, опрос очевидцев и другие оперативные мероприятия. Искали почти более 3 часов. В результате полицейские нашли пропавшего мальчика на одной из улиц г. Туркестан и вернули его родителям.

Родители в свою очередь выразили огромную благодарность за оперативность и профессионализм сотрудникам полиции и руководству УП г. Туркестан, которые вернули им ребенка живым и здоровым.