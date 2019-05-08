Полицейские Туркестанской области задержали преступную группу, промышлявшую квартирными кражами

В Ордабасинском районе стражи порядка ликвидировали преступную группу, промышлявшую кражами чужого имущества, на счету которой оказалось более 40 фактов квартирных краж. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила несколько миллионов тенге.

В полицию с заявлением обратились десятки потерпевших о том, что у них из дома неизвестные похитили телефоны, деньги и другие ценные вещи. К примеру, один из местных жителей сообщил, что в начале мая ночью в его дом проникли неизвестные лица и украли два сотовых телефона, общей стоимостью 100 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

Для раскрытия квартирных краж в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции. Оперативники провели все необходимые мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых лиц. В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ордабасинского РОП задержали преступную группу в г. Шымкент.

Ими оказались четверо жителей г. Шымкент, двое из которых ранее судимы. На сегодня следствием установлена причастность преступной группы к 42 фактам квартирных краж, совершенных ими в Ордабасинском районе и г. Шымкент.

Молодые люди ночью проникали в дома потерпевших, где похищали в основном телефоны и деньги. Так, в апреле месяце воришки проникли ночью в дом в с. Шубарсу, откуда похитили не только сотовый телефон, но и 200 тысяч тенге из автомашины потерпевшего. В настоящее время по данным фактам полицейскими проводится досудебное расследование статье «Кража». Вещественные доказательства изъяты.

Подозреваемые арестованы. Полицейскими выясняется причастность преступной группы и к другим аналогичным фактам кражи чужого имущества.Чтобы не стать жертвой краж чужого имущества, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и принять меры к сохранности своего имущества. Двери и окна своих жилищ, магазинов и других помещений необходимо укрепить железными решетками и надежными замками.

Также по возможности стоит оснастить магазины и дома охранной сигнализацией и камерами наружного видео наблюдения. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.