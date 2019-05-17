2 мая 2019 года утвержден приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Правила ведения реестра продукции, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гигиенических нормативов и технических регламентов», компетенция по введению которого уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения закреплена на законодательном уровне.

В этой связи, с целью информирования потребителей о продукции, представляющих риск для их здоровья и безопасности, выявленной при проведении мониторинга безопасности продукции на ежемесячной основе будет размещаться Реестр несоответствующей продукции.

Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и доступными для всех заинтересованных лиц. Реестр содержит такие сведения, как вид и наименование продукции, номер партии (серии), дата изготовления, срок годности продукции, производитель (поставщик) и место отбора продукции, виды нарушений, информация по документам подтверждающее соответствие продукции.

Указанный Реестр будет размещаться и актуализироваться на интернет-ресурсе ведомства уполномоченного органа в области здравоохранения на ежемесячной основе.