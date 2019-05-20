Мырзахметов поручил выплатить все долги по зарплатам до 5 июня

Под руководством акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова состоялось совещание по ситуации с задолженностью зарплат на местных предприятиях и организациях, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение областного акимата.

О деятельности, проводимой в этой сфере, доложил глава областного управления инспекции труда Балабек Нарбаев.

В целом, задолженность предприятий региона составила 501 млн тенге, из них 325 млн тенге были возвращены и погашены в результате проведенной работы за месяц. На данный момент задолженность по зарплатам на семи предприятиях региона составляет 176 млн тенге. В них трудятся 577 работников, которые не могут получить заработанные деньги.

Аким напомнил о необходимости системной работы по взысканию задолженности по зарплатам и дал конкретные поручения по возврату всех долгов до 5 июня. Глава региона потребовал впредь не допускать таких пробелов.