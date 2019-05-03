В работе форума приняли участие более 120 представителей Казахстанского IT-сообщества, жители области, представители местных исполнительных органов, а также ВУЗов, неправительственных организаций, нацкомпаний, научно-исследовательских институтов и бизнес сообщество.

Отметим, IT-специалисты Казахстана смогли не только внести инновационные идеи для построения умного города, но и, буквально, заложили кирпичи в строительство Туркестана.

«Мы приехали на объект, где обсуждали идеи построения и управления умным городом, как сделать инфраструктуру удобной и доступной для жителей и тут нам предложили попробовать самим заложить кирпич в строительство. Это было неожиданно, но очень символично», — поделился впечатлениями Олжас Тургамбекулы, участник форума.

На форуме «Smart Turkistan» презентовали концепцию развития Туркестанской области в части цифровизации, а также внедрения прозрачности работы с поставщиками ИКТ-решений через Vendor Management Office (VMO) через такие эффективные модели взаимодействия, как сервисная модель, государственно-частное партнерство и другие.

Кроме того, в ходе форума впервые в Казахстане презентовали новейшую модель Смарт Сити 3.0 по внедрению человекоцентричного подхода в государственном управлении. Данная модель предполагает активное вовлечение жителей в процесс разработки и формулирование своего запроса для государства и поставщиков.

По словам руководителя офиса цифровизации акимата Туркестанской области Улана Тажибаева, факторы успеха Смарт Сити – это большое количество и разнообразие проектов в разных областях и сферах жизни города, совместимость проектов и решений. Чтобы модель 3.0. заработала надо менять нынешние подходы. Более того, чтобы инновации и решения не зависели от смены власти в регионе, чтобы не было протеже среди поставщиков нужно создать принцип «одного окна» для работы с поставщиками.

«Мы не будем создавать технологии для отчетности. Наша задача – улучшить жизнь жителей Туркестанской области. В этом и заключается принцип человекоцентричного подхода в государственном управлении», пояснил У.Тажибаев.

Наряду с этим, участники провели дискуссию по таким направлениям, как здравоохранение, образование, социальное направление, транспорт и безопасность, урбанистика, культура, религия и туризм, государственное управление, ЖКХ, сельское хозяйство, информационные технологии и телекоммуникации.

Пресс-служба акима Туркестанской области