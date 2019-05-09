В честь дня победы над фашисткой Германией в Шымкенте провели спортивный флешмоб. Ребята бросили клич в сети и пригласили желающих отжаться в честь великой Победы. Как всегда молодежь третьего мегаполиса среагировала мгновенно.

Отжаться собралось 110 человек, не считая тех, кто проходил мимо. Самому юному участнику акции, всего 6 лет. Самый взрослый 1951 года рождения. За 2,5 часа под палящим солнцем горожане выполнили 40 подходов по 20 повторений, суммарно сделав более 74.000 отжиманий», — рассказали организаторы ОФ «Развития ЗОЖ» XIII LEGION.