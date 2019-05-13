9 мая в результате взрыва газового баллона в одном из кафе в селе Аксукент в Сайрамском районе Туркестанской области пострадали восемь человек. Шестеро из них были госпитализированы. Об этом Азаттыку сообщила представитель областного департамента здравоохранения Мира Муслим.

По ее словам, состояние троих, в том числе пятилетнего ребенка, — очень тяжелое. Эти люди получили ожоги от 19 до 90 процентов тела. Представитель акимата Сайрамского района Даурен Дуйсебаев подтвердил, что взорвался баллон объемом 50 литров. В настоящее время эксперты устанавливают размеры нанесенного ущерба.

По данным областной полиции, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», ведется расследование.