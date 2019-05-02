Депутаты парламента приехали в Шымкент. Задача мажилисменов — ознакомиться со строительством социальных объектов в рамках программы «Кутты мекен».

Ходом строительства моста через реку Бадам они остались недовольны. Финансирование не согласованно. Это может повлиять на срок сдачи моста. Его подрядчик обещает закончить в этом году.

Мажилисмены осмотрели и строящийся корпус 76-ой городской школы. Он рассчитан на 300 мест, а открыть дополнительное здание школы планируют 25 мая. И здесь не обошлось без нареканий. Депутаты Парламента обратили внимание на… стулья!

Большие и громоздкие, они не подходят по стандартам для учеников младших классов. Мажилисменов возмутило и расписаний занятий. Законотворцы говорят, что из-за уроков по субботам школьники не успевают отдыхать и восстанавливаться.