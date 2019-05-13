К сведению депутатов маслихата города Шымкент и населения города.

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» довожу до Вашего сведения, что внеочередная сорок девятая сессия маслихата города Шымкент шестого созыва состоится 16 мая 2019 года в 11.00 часов в большом зале акимата города Шымкент по адресу город Шымкент, проспект Nursultan Nazarbaev,10.

На рассмотрение сессии вносятся следующие вопросы:

О выдвижении кандидата в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан.

По мере поступления на рассмотрение сессии могут вноситься и иные вопросы.

И.о. секретаря маслихата

города Шымкент Х.Сарсенов