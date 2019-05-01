В Туркестанской области свыше более ста жителей рискуют остаться без крыши над головой.

Проблема в том, что из-за проливных дождей 140 квартир, расположенных в двухэтажных жилых домах в Жетысае, в один миг дали осадок до 15 сантиметров. Дома, построенные в 60-х годах прошлого столетия, не выдержали. На фундаменте и стенах стали появляться глубокие трещины. Обитатели в панике начали покидать свои дома.

В результате усадки фундамента стала осыпаться штукатурка, а на стенах появились трещины. Кругом стоит запах сырости и плесени. В удручающем состоянии квартиры жетысайцев оказались после проливных дождей.

«В ночь с 24 на 25 апреля примерно в 3 часа ночи я проснулась от странных звуков. Смотрю, а на стенах стали появляться трещины. Я думала, что было землетрясение и дом рушится. К утру мы заметили, что трещины на стенах начали увеличиваться», — рассказывают жители.

Жильцы с проблемой остались один на один. Лишь через пять дней местные власти создали комиссию. Специалисты пришли к выводу: дома в аварийном состоянии, а значит не безопасны.

Турысбек Елшибаев, аким г.Жетысая: «Вы сами знаете, что в этом году было много дождей. Из-за этого дома немного просели. Для тех семей, которые опасаются обрушения и не хотят там пока жить, мы рассматриваем вопрос выделения квартир. Пока будут идти ремонтные работы, они будут жить в другом месте. Мы окажем всю необходимую помощь. Ведь там живут и многодетные семьи».

Специалисты намерены дать оценку состоянию домов, подсчитать сумму ущерба и установить, подлежат ли строения восстановлению, или же их нудно сносить.

А между тем синоптики опять предупреждают, что на регион вновь надвигаются проливные дожди.