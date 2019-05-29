Военный суд Шымкентского гарнизона рассмотрел уголовное дело в отношении двух молодых людей, один из которых — 23-летний военнослужащий контрактник Айбек С., а второй — временно безработный Акан К. 1998 года рождения, передает ru.sputniknews.kz.

Подсудимые обвинялись в грабеже, совершенном по предварительному сговору.

Арсенал из отдела игрушек

Айбек нес службу по контракту в одной из воинских частей в Алматинской области в звании младшего сержанта. В декабре прошлого года, когда он находился в очередном отпуске у себя дома в Сарыагашском районе, мужчина решил совершить ограбление. Для этого он специально поехал в Шымкент и в магазине игрушек купил себе пистолет Conher, который хоть и стрелял пластиковыми пулями, но от настоящего оружия был практически не отличим.

С этим «стволом», надев медицинскую маску, контрактник и совершил свой первый налет на небольшое частное предприятие.

Первое ограбление

В поле его зрения оказалась микрокредитная организация, выдающая гражданам срочные займы. Несколько дней Айбек присматривался к сотрудникам, изучал режим работы учреждения, пути подхода и отступления и прочие важные мелочи.

Двенадцатого декабря 2018 года он дождался окончания рабочего дня и примерно в половине седьмого вечера ворвался в офис. Здесь была только женщина-кассир. Размахивая пистолетом, Айбек потребовал открыть сейф и кассу. Перепуганная сотрудница сразу отдала всю наличность – 226 тысяч тенге (около 600 долларов).

Взяв деньги, мужчина удалился. Позже он рассказал о своем «успешном деле» приятелю-соседу. Вдохновленный рассказом сосед попросил принять его в напарники. Следующее дело решено было проворачивать вместе.

Горе-грабители

Откладывать не стали. На очередное ограбление пошли уже в ночь на 16 декабря. Приятели в этот раз приметили крупную аптеку, расположенную на первом этаже пятиэтажки в центре города. Она работала круглосуточно, без выходных и праздников. Допоздна подельники играли в бильярд в клубе напротив аптеки. Далеко за полночь выяснилось, что у мужчин не хватает денег расплатиться за игру. Они оставили в залог свои удостоверения личности, обещая принести деньги «через час».

Надев медицинские маски, в половине третьего ночи подельники постучали в двери аптеки. Попросили пустить – дескать, срочно лекарства нужны. Дверь открылась, и грабители тем же игрушечным пистолетом стали угрожать сотруднице аптеки. Но здесь они явно переусердствовали. Женщина в панике подняла такой крик, что напугала их самих. Опасаясь, что крик привлечет внимание жильцов квартир, грабители срочно ретировались.

Сотрудница аптеки вызвала полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в округе, полицейские смогли установить приметы неудавшихся грабителей и путь их отступления. А также маршрут, по которому они пришли в аптеку. Видеозапись привела полицию в бильярдную.

Признались и раскаялись

В бильярдной полицейским сообщили, что двое игроков оставили здесь свои документы. Маркер даже припомнил, что у них были медицинские маски.

Через два дня полиция задержала обоих, мужчины во всем признались.

Контрактник Айбек обязался возместить ущерб.

Суд, учитывая раскаяние подсудимых и примирение сторон, назначил им наказание в виде ограничения свободы – Айбеку на 3,5 года, его соучастнику — на год меньше.