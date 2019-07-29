В Шымкенте признанного виновным приговорили к сроку и химической кастрации.

29 июля 2019 года приговором СМУС г.Шымкент А.Е. был признан виновным по ст.24 ч.3 — ст.121 ч.4 УК, к 15 годам лишения свободы, с пожизненным запретом заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

При этом суд применил к нему принудительные меры медицинского характера, в виде химической кастрации.

Мера пресечения осталась прежней – содержание под стражей.

В суде было установлено, что А. Е. 02 мая 2019 года, примерно в 12.30 часов, по ул.Гагарина, применив физическую силу, завел малолетнюю потерпевшую (9 лет) в заросли кустарника, расположенных за домом №143, где воспользовавшись ее беспомощным состоянием, угрожая ей убийством, начал заставлять ее раздеваться, для того чтобы совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера, однако потерпевшая, воспользовавшись тем, что А. Е. отпустил ее руку, убежала от него, и попросила помощи у прохожих. Тем самым, А. Е. не смог довести свой преступный умысел до конца.

Не получив желаемого, А. Е. продолжая свои преступные действия, не далеко от первого места преступления, встретил другую малолетнюю потерпевшую (12 лет), где путем обмана, а затем путем угрозы убийством, хотел увести ее в безлюдное место, и совершить с ней насильственные действия сексуального характера. Однако потерпевшая стала громко плакать и звать на помощь, на ее крики прибежали прохожие, которые помешали А. Е. довести желаемое до конца, задержали его, а после передали его в руки полиции.

Приговор не вступил в законную силу.