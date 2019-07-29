В Шымкенте начал плодоносить общественный сад.

Напомним, в 2015 году в центре Шымкента на 20 гектарах были высажены саженцы яблонь. Сегодня они начали давать первые плоды. До сбора урожая специалисты ухаживают за садом, спасая его от летнего зноя и засухи.

По проекту собрать фрукты здесь может любой житель города. Расплатиться можно уже на выходе из сада. Эти средства идут на его содержание. Специалисты говорят, ухаживать за 12 000 деревьев непросто. Чтобы деревья не засохли, 12 садовникам приходится работать в две смены.

Из 2000 гектаров земли Бадамского лесхоза, перешедших в город от Туркестанской области, 20 отданы под общественный сад. Кроме того, здесь высажено еще 900 тысяч других деревьев. За сохранностью лесного фонда в черте города следит ГКП «Зеленый пояс». На огромной территории находятся 8 скважин. Только две из них сейчас подают 80 кубометров воды. Ею и поливают деревья.

Малик Аймаганбетов, главный инженер ГКП «Зеленый пояс»: «Воды достаточно. В этом году из-за нехватки техники мы поздно внесли удобрения. Поэтому осенью эту работу продолжим. И посадим новые деревья.

Проект по созданию зеленого пояса вокруг Шымкента был разработан в 2009 году. С тех пор общая площадь посадок достигла 5 000 гектаров. А чтобы деревья побыстрее пошли в рост, здесь ест и собственный питомник.