В Туркестанской области полицейские по “горячим следам” задержали похитителя яблок.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что из его сада, расположенного возле поселка Шакпак-баба, неизвестные лица воруют яблоки. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “кража”.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа в составе опытных сотрудников полиции. Стражи порядка прочесали близлежащие территории и опросили очевидцев.

Полицейские задержали в качестве подозреваемого пастуха, пасшего скот на соседнем пастбище. Как выяснилось, днем, пользуясь отсутствием сторожей, молодой человек проник в сад через забор и похитил более 100 кг яблок, которые попытался вынести. Однако ему не удалось полностью завершить задуманное. Пришедшие в сад сторожа заметили на земле остатки похищенных яблок и сразу же вызвали полицию.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 50 тысяч тенге.

Похищенные фрукты возвращены законному владельцу. Также выясняется причастность подозреваемого к другим преступлениям. Подозреваемый находится под подпиской.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области во избежание преступных посягательств рекомендуют сельчанам установить на своей территории надежное ограждение и камеры видеонаблюдения. Также стоит оснастить подворья хорошим освещением и охранной сигнализацией. Это поможет отпугнуть злоумышленников. А, если вы стали жертвой или свидетелем кражи , то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.