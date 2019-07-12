В Шымкенте с населением свыше 1 млн человек ощущается острый дефицит школ.

В этом году в 19 из 130 школ города обучение будет проходить в три смены. Чтобы решить эту проблему в течение пяти лет в городе будет построено 15 школ. Их возведут как за счет бюджета, так и на средства инвесторов.

Родители, которые не могут определить своих детей в первый класс, обивают пороги школ, управления образования и акимата.

Жители мкр Терискей не знали, что не смогут отдать детей в 1 класс. По словам директора школы № 46, руководство школы под предлогом переполненности прекратило прием документов.

«Нам говорят, что идите в 25-ю. Но она уже переполнена. В 65-й принимают исключительно по месту жительства – детей из мкр Тараз и Сайрам. И куда нашим детям идти?! 39 школа через дорогу. Все наши дети учатся здесь. Как же тогда отправлять ребенка первого класса в другую школу?! Как он будет через дорогу переходить?», — возмущаются родители.

«У нас действительно нет мест. По нормативу в каждом классе должно быть не более 25 детей. Но у нас намного больше. Мы не можем принять. Пусть идут в другие близлежащие школы», — комментирует отказ Жанна Буркулова, директор школы-лицея № 46.

194 тысячи детей сейчас обучаются в школах Шымкента. С каждым годом в школы приходит на 10 000 детей больше. Школы переполнены и в результате в 19 городских школах дети вынуждены учиться в три смены. Этот актуальный вопрос был включен в проект развития системы образования по 4 направлениям, реализуемым в комплексном плане развития Шымкента, который охватил 10 направлений.

«За пять лет будут построены 15 школ на 23 000 учеников. Недавно в микрорайоне Пахтакор индивидуальный предприниматель завершил строительство школы на 1 тыс мест», — говорит Габидулла Абдрахимов, аким города Шымкента.

С учетом демографического роста в мегаполисе, можно ожидать, что и в следующем году будет ощущаться дефицит школ. Комплексный план развития Шымкента одобрен Правительством. Это означает, что со временем проблема таки будет решена.