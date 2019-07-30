Полицейские Туркестанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Кару», который проходит на территории области с 22 июля текущего года.

Это мероприятие направлено на профилактику и выявление организованных преступных групп и лиц, занимающихся незаконным изготовлением и оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, предупреждение и раскрытие преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия.

По итогам ОПМ «Кару» стражи порядка за 5 дней зарегистрировали 42 единицы незаконно хранящегося оружия, из них 31 изъяли из незаконного оборота и 11 единиц оружия населением в отделы полиции сдано добровольно, а также изъяты 21 патрон от огнестрельного оружия.

Полицейскими проверено свыше 5 тысяч владельцев оружия и выявлено 272 административных правонарушений.

В отношении ряда жителей области составлены административные протокола по статьям 482, 484, 486 КоАП РК.

К примеру, в ходе проведения ОПМ «Кару» на территории Сайрамского района участковые инспектора полиции МПС изъяли у одного из местных жителей незарегистрированное травматическое оружие в качестве вещественного доказательства. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

«С нашей стороны перед началом ОПМ «Кару» осуществляются мероприятия по оповещению населения через социальные сети. Затем начинаем проведение мероприятия. По сравнению с проведением ОПМ в прошлые годы количество добровольно сдающих оружие полиции постоянно увеличивается. Также напоминаем жителям, что за незаконное хранение оружия каждый гражданин будет привлечен к ответственности в рамках закона. Поэтому те, кто добровольно сдает незаконно хранящееся оружие не будет привлекаться к ответственности» — отметил капитан полиции Абдулла Аманбаев, инспектор группы контроля за оборотом гражданского и служебного оружия Управления административной полиции Департамента полиции Туркестанской области.

Пресс-служба ДП Туркестанской области