Шымкент стал первым городом Казахстана, в котором на карте 2ГИС появился общественный транспорт.

Эта функция позволяет заранее посмотреть, где находится нужный автобус и не торопиться на остановку.

Опаздывать по делам Камила Есенгали не любит. Ровно как и стоять на остановке в ожидании нужного автобусу. Именно поэтому в смартфоне девушки скачаны две популярные программы для отслеживания общественного транспорта, чтобы знать, где едет нужный ей автобус. Правда, такая технологичная хитрость не всегда срабатывает.

«Я обновила недавно 2ГИС и у меня появились автобусы, но иногда в нем не бывает нужного мне маршрута. Тогда я захожу в Яндекс.Транспорт, там почему то есть тот автобус, который мне нужен. Правда, бывает, что не правильно показывают расположение автобуса — где он едет. Иногда, на карте вот он рядом с тобой, а на самом деле его там и близко нет. Но чаще все-таки попадает, что верно GPSработает», — сетует Камила Есенгали жительница г. Шымкента.

В Шымкенте общественный транспорт можно отследить по двум приложениям: 2ГИС и Яндекс.Транспорт. Их можно скачать как на ОписаниеSamsung так и на iPhone . Несколько секунд и программа у вас в телефоне. Для того, чтобы посмотреть нахождение автобуса в 2ГИС достаточно нажать на значок нужной остановки на карте. Голубым обозначаются автобусы, фиолетовым — маршрутки. Другой вариант — ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии. Яндекс. Транспорт показывает все доступные для приложения автобусы сразу. Они обозначены на карте зеленой точкой со значком номера автобуса.

Оценили нововведение и водители автобусов. Правда, к сожалению, не во всех, установленный GPS, работает.

«Все видно из базы, что мы где, если мы сломались по GPSнайдет. Сейчас не работает по телефону, раньше работала сейчас не работает, версия не та что ли», — недоумевают водители.

Всего в Шымкенте оснащены GPS-трекерами 237 из всех имеющихся имеющихся транспортных средств. Это автобусы и маршрутки. Постепенно в управлении цифровизации стремятся к тому, чтобы оснастить GPS 100% транспорта. Но частные перевозчики неохотно этому содействуют, мол, это лишние траты. Да и такой навигатор может показать правоохранительным органам нарушения в виде превышения скорости водителей. Частникам, стремящимся заработать, это явно не на руку.

«Согласно установленным нормативно-правовым актам, все перевозчики должны оснастить GPS-трекерами. Но перевозки осуществляются частными транспортными компаниями и они берут в аренду транспортные средства и постоянно маршрутки меняются с одного на другой, в другие города уезжают», — рассказала Айнур Юсупова, руководитель управления цифровизации г. Шымкента.

Пока работа по оснащению автобусов GPS ведется не так быстро как хотелось бы. Поспособствует этому, уверены чиновники, обновление автобусного парка.