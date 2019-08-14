Три человека погибли в ДТП в Казыгуртском районе в Туркестанской области. Страшная авария произошла 14 августа около семи часов утра.

По предварительной версии, водитель Honda, направлявшийся в Узбекистан, не справился с управлением на трассе Алматы-Ташкент-Термез и врезался в дорожное ограждение.

От удара иномарку смяло, а после отбросило в кювет. В салоне, кроме водителя, находились двое пассажирок.

Удар оказался страшным. В жутком столкновении никто не выжил. Водитель Honda с паспортом гражданина Кыргызстана и двое девушек — гражданки Узбекистана — погибли на месте.

«Факт дорожного происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Назначен комплекс соответствующих экспертиз», — сообщили дознаватели.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать превышение скорости.

На печально известном Казыгурстком перевале в Туркестанской области часто происходят аварии. Дорога имеет закрытый участок, где видимость ограничена. Любое превышение скорости приводит к ДТП.

Шакир Умаров