Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева акимом Сарыагашского района назначен Отаршиев Мухит Баймуханбетович.

М. Отаршиев родился 26 сентября 1981 года в г. Алматы, образование высшее, юрист, экономист.

Трудовую деятельность начал в 2002 году оперуполномоченным Управления оперативной службы департамента внутренних дел города Алматы.

С 2005 по 2010 годы работал специалистом — инспектором отдельного батальона патрульной полиции Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области, инспектором специального отряда быстрого реагирования отдельного батальона, старшим оперуполномоченным отдела криминальной полиции Управления криминальной полиции департамента внутренних дел Атырауской области.

С 2010 по 2012 годы — заместитель руководителя Балхаш-Алакольского Департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, руоводитель Жайык-Каспийского Департамента экологии.

С 2012 по 2018 годы — руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Южно-Казахстанской области, руководитель Управления координации занятости и социальных программ Южно-Казахстанской области.

С июля 2018 года работал руководителем Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области.