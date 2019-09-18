В формате месячника с 21 сентября по 21 октября в Казахстане пройдет экологическая акция «Всеказахстанский День посадки леса», передает ИА «NewTimes.kz».

Акция организована по инициативе Фонда Земли «Устойчивое развитие», поддержанная государством и широкой общественностью.

«Цель, чтобы как много больше людей озеленяли свои дворы, села и города. Эта акция не заканчивается одним днем, поэтому мы призываем каждого жителя нашей страны внести свою лепту и посадить дерево», — отмечают организаторы.

Принять участие может любой желающий. Узнать все подробности – время и место сбора волонтеров, требования к участникам – можно на официальных сайтах акиматов.