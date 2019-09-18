Полицейские Туркестанской области задержали семейную пару из Шымкента, промышлявшую скотокрадством на территории 5 районов

Сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителей г. Шымкент, семейную пару, промышлявших скотокрадством на территории 5 районов Туркестанской области в течение двух месяцев, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Так, в дежурную часть Ордабасинского РОП обратилась местная жительница о том, что в августе неизвестные лица похитили у нее с вольного пастбища одного бычка. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража». С подобными заявлениями в полицию обратились еще несколько потерпевших.

Для установления и задержания скотокрадов в ДП Туркестанской области создали оперативно-следственную группу из числа опытных полицейских. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, опросили очевидцев, проверили места реализации скота и автомашины, перевозящие домашнюю скотину и другие необходимые мероприятия. В результате принятых мер, оперативники задержали двух подозреваемых, мужчину и женщину, семейную пару из г. Шымкент.

Как выяснило следствие, скотокрады, пользуясь отсутствием людей на пастбищах, похищали бесхозных бычков и овец, которых грузили в автомашину и скрывались с места преступления. Краденое имущество подозреваемые затем реализовывали, а деньги тратили на свои нужды. Полицейские установили скупщицу краденного, жительницу г. Шымкент, которую также привлекут к ответственности.

Следствием установлена причастность подозреваемых к более 10 фактам скотокрадства, совершенных ими в 5 районах области: Ордабасинском, Казыгуртском, Сайрамском, Тулькубасском и Байдибекском районах. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше полмиллиона тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража». Подозреваемые арестованы. Стражами порядка устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.