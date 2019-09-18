В Туркестанской области нашли труп женщины, сообщила пресс-службу ДП Туркестанской области.

16 сентября в Созакский районный отдел полиции позвонил мужчина, который сообщил, что в соседнем доме на кухне обнаружил труп хозяйки с признаками насильственной смерти.

Это заявление полицейские зарегистрировали в единый реестр досудебного расследования по ст.99 УК РК «убийство». О тяжком преступлении дежурный районной полиции сообщил в областной департамент.

Для оказания практической помощи в Созакский район выехала специальная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции. При осмотре трупа криминалисты констатировали, что потерпевшая погибла в результате удара по голове тяжелым предметом. В свою очередь прибывшие из областного центра оперативники начали тщательно изучать место происшествия.

Полицейские заметили, что дом жертвы был закрыт ключом снаружи и именно эта деталь натолкнула полицейских на мысль, что убийство совершил кто-то из близких. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение суток представители правопорядка установили, что к смерти убитой причастна ее родная сноха, жительница соседнего поселка.

Подозреваемую оперативники задержали у себя дома, где она проживает вместе со своей семьей. Женщина взята под стражу. Она полностью призналась в содеянном. Изъято вещественное доказательство – молоток. В данное время проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Следователям предстоит выяснить мотив убийства и все обстоятельства произошедшего.