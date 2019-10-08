В Казахстане действует третья налоговая амнистия. Согласно предложенным мерам налогоплательщики вовремя не сумевшие оплатить налоговые сборы могут это сделать без пени и штрафов лишь закрыв долги по основным суммам.сегодня по инициативе Комитета государственных доходов прошел семинар совещание фискалов с налогоплательщиками.

7 октября в Шымкенте, в Казахском драматическом театре им. Ж. Шанина, прошел семинар по обсуждению вопросов налоговой амнистии для физических лиц и субъектов МСБ, УЭК, незаконному ввозу товаров со стран ЕАЭС и камерального контроля, сообщает Департамент государственных доходов по Туркестанской области.

В работе семинара приняли участие заместитель председателя КГД МФ РК Ж. Инкербаев, главный эксперт управления по работе с задолженностью департамента аудита КГД МФ РК А. Садикбаева, главный эксперт управления непроизводственных платежей департамента налоговой методологии КГД МФ РК Д. Бисеналиев, представители управления экспортного контроля департамента оперативного контроля КГД МФ РК К. Исмагулов и управления дистанционного мониторинга КГД МФ РК А. Сулейменов, руководители и специалисты ДГД Туркестанской области и города Шымкента, районных управлений государственных доходов Туркестанской области и города Шымкента, налогоплательщики и участники ВЭД.

По Туркестанской области под амнистию подпадают 10 909 субъектов МСБ. На 1 октября 2019 года 7 926 субъектов, или 73%, оплатили недоимку в сумме 73,2 млн тенге.

На 1 января 2019 года количество должников из числа физических лиц по области составило порядка 140 тысяч человек, которые задолжали государству свыше 722 млн тенге.

Из общей суммы задолженности порядка 82,3% приходится на налог на транспортные средства, имущество и землю. По состоянию на 4 октября списана пеня по 18 086 ФЛ.

В ходе семинара обсуждались итоги налоговой амнистии в Казахстане, аспекты, связанные с работой по взысканию налоговой задолженности, камеральным, экспортным контролем и непроизводственных платежей.

В ходе семинара налогоплательщикам региона представилась возможность задать вопросы специалистам в области налогооблажения. Также были приняты к рассмотрению предложения и замечания, поступившие от участников семинара.