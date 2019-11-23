Аким Шымкента Ерлан Айтаханов в «День Единого приема граждан» не смог сразу принять делегацию из 20 многодетных матерей. Они пришли на прием на прием к 9-ти утра и прождали до 21.00. А потом узнали, что градоначальник уехал.

Большинство женщин пришли на прием по вопросу получения жилья. Надо отметить, что это был не первый визит многодетных в акимат, однако проблемы остались без решения.

В Единый день приема они рассчитывали все же попасть на встречу с акимом, но и в этот раз она не состоялась. И женщины решили идти до конца: остались ночевать в опустевшем акимате.

Заместитель акима Бухарбай Парманов предпринял попытку уговорить матерей покинуть помещение. Но из этого ничего не вышло. Помещение освещали лишь уличные фонари. Чтобы согреться женщины перетащили из холла в стеклянный кабинет, где обычно ведется прием, два дивана и два кресла. И устроили себе ночлег.

На следующий день аким все-таки принял многодетных.

«Мы рассказали о своих проблемах и попросили помощи, — поделилась Нагима Утенова.

Как стало известно, Ерлан Айтаханов не смог принять этих женщин в день Единого приема граждан, потому что желающих поговорить с ним было слишком много. Приняв многодетных матерей, выслушав их, он пообещал решить их вопрос с временным жильем.