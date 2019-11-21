Около 50-ти сотрудников пассажирской компании «Shymkent Bus» не вышли на линию. Водители и кондукторы 5-ти маршрутов требовали повышения и выплаты своей зарплаты.

Уже в течении двух месяцев они не получают деньги. Это вторая забастовка работников за недолгую историю компании.

20 ноября с раннего утра несколько десятков водителей и кондукторов пассажирской компании «Shymkent Bus» вместо выхода на маршрут штурмовали свой офис.

Сотрудники требовали закрыть двухмесячную задолженность по зарплате и повысить оклад до ранее оговорённого размера. По словам водителей, на экипаж ложатся основные расходы по содержанию автобуса, включая техосмотр, и зарплата в 50-60 тысяч тенге их никак не покрывает.

Сакен Айтуаров, водитель: «Я наработал 179 часов за 16 смен. За это получил 59 тысяч 666 тенге. Пять тысяч 666 тенге удержали в пенсионный фонд, ещё налог заплатил Осталось 53 тысячи тенге. Как на эти деньги жить»?

Сейчас работники компании вспоминают, как в июне этого года нынешний аким Туркестана Рашид Аюпов, будучи председателем социально-предпринимательской корпорации «Шымкент», обещал, что все расходы по содержанию автобусов компания возмещает сама, а у водителей высокая зарплата.

Рашид Аюпов, председатель СПК «Шымкент» (архив): «Наши водители получают на руки 170 тысяч тенге чистыми. Это самая высокая оплата. У них нет плана автобусы, они не переполняют, ездят спокойно. А остальные транспортные компании пусть работают как могут».

Ситуацию, в которую попала компания, бастующим сотрудникам попытался объяснить заместитель директора Еликбай Токбергенов. По словам руководителя учреждения, задержка выплат связана со временными трудностями в автобусной компании, но уже в будущем году дела вновь пойдут в гору.

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Елікбай Тоқбергенов, директор «Shymkent Bus»: «В следующем году мы планируем взять субсидии и тогда зарплата будет по 200 тысяч тенге. Мы в этом не сомневаемся».

Штат работников автопарка «Shymkent Bus» насчитывает 480 человек.Он обслуживает 12 городских маршрутов. И возможно скоро на них автобусов компании не будет. Как обещают водители и кондукторы предприятия, если задолженность по зарплате не будет выдана в ближайшее время, они все уволятся с работы.

Данияр Худайбергенов

Отметим, что после обеда все автобусы вышли на линию. Хватит ли сотрудникам автобусного парка терпения — неизвестно.