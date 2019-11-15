Государственная корпорация «Правительство для граждан» проводит активную работу по разгрузке специализированных ЦОНов. Для обеспечения комфортного получения госуслуг для автовладельцев в Шымкенте открылся третий специализированный ЦОН.

Теперь автолюбители смогут перерегистрировать свой автотранспорт и заменить водительское удостоверение также по адресу: город Шымкент, мкр. Кызылжар, ул. Жиделибайсын, 92.

В церемонии открытия приняли участие Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов и директор филиала «Правительства для граждан» по г. Шымкент Данабек Исабеков.

По словам директора филиала НАО «Правительство для граждан» по городу Шымкент Данабека Исабекова открытие третьего СпецЦОНа в Шымкенте позволит более оперативно оказывать госуслуги жителям города и повысит их качество. «Для приема и выдачи готовых документов в новом центре функционирует 18 рабочих мест, работает 40 инспекторов. Он полностью оснащен новой мебелью, а на парковке предусмотрены места для более двух тысяч автомобилей. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрен пологий пандус, работает кнопка вызова», — отметил он.

Специализированный ЦОН будет работать в рамках ГЧП, т.е. без затрат на аренду. Правительство для граждан будет оплачивать только коммунальные услуги.

В здании нового центра можно будет произвести перерегистрацию автотранспортных средств и заменить водительское удостоверение.

Напомним, новый СпецЦОН стал 10-м фронт-офисом по счету в Шымкенте. До этого в городе функционировало 11 центров обслуживания населения, включая Миграционный ЦОН и два СпецЦОНа.

К слову, с начала года в СпецЦОНах Шымкента гражданам выдали 34 тысячи водительских удостоверений и оказали более 250 тысяч услуг по перерегистрации авторанспорта.

Новый СпецЦОН находится по адресу: г.Шымкент, мкр. Кызылжар, ул. Жеделибайсын, 92. ТРК «Бекжан-комфорт».

Современное здание площадью 1500 кв.м. с парковкой на 2300 машин будет принимать услугополучателей с ПН-СБ, с 9.00 до 20.00 без перерыва.