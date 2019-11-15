В Шымкенте стартовал чемпионат Казахстана по художественной гимнастике среди спортивных школ, клубов и спорт-интернатов.

Пока на ковре идут соревнования, за кулисами к выступлениям готовятся другие гимнастки. Воспитанница школы Алии Юсуповой Эльжана Таниева уже выступила со скакалкой и мячом. Впереди — упражнения с булавами. Этот чемпионат, последний в 2019-году. Впереди, упорные тренировки перед олимпийским годом.

Этот год был очень насыщенным, я впервые съездила на чемпионат Азии и на юношеский Чемпионат мира. На чемпионате Азии я заняла в командном первенстве первое место, в скакалке тоже первое и в ленте третье. В следующем году тоже будет чемпионат Азии и на него будут отбирать девочек, нужно показывать хорошие результаты, чтобы принять в нем участие», — говорит гимнастка Эльжана Таниева.

В чемпионате принимают участие 300 «художниц» молодежного и взрослого составов. Пока лидируют шымкентские спортсменки. Достойную конкуренцию нашим гимнасткам составляет команда из Нур-Султана.

«У нас постоянное соперничество с командой города Нур-Султан, в этом городе базируются центр олимпийской подготовки РК и спортивный интернат по подготовке художественных гимнасток, и поэтому девочки из этого города являются нашими постоянными соперниками. У нас переменное лидерство. На первом месте иногда они, иногда мы. Это очень хорошая конкуренция, которая позволяет совершенствовать мастерство наших девочек», — рассказывает Муслим Шаназаров, президент федерации художественной гимнастики г.Шымкента.

Впереди — чемпионат Азии. Он пройдет в мае 2020 года. Это единственный шанс казахстанских гимнасток завоевать лицензию на Олимпийские игры. На страну, она, всего одна. Надежды в Шымкенте возлагают на Розу Абитову и Алину Адильхан.

Анастасия Новикова