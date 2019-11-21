В Тюлькубасский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица похитили из коровника, расположенного во дворе его дома, одного теленка.

Сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 70 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Тюлькубасского РОП по статье 188 УК РК «Кража».

В целях раскрытия скотокрадства оперативники и участковые инспектора Тюлькубасского РОП провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские прочесали все близлежащие территории, опросили свидетелей и проверили скотные рынки, в том числе в соседних районах.

В результате проведенных мероприятий на рынке в Сайрамском районе полицейские обнаружили пропавшую скотину потерпевшего. При проверке установлено, что скотокрад реализовал украденный скот продавцам по низким ценам и скрылся.

Стражи порядка изъяли украденного бычка и вернули законному владельцу. В ходе дальнейших розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его в городе Таразе в доме родственников.

Следствием установлено, что утром около 6.00 ч. молодой человек проник на не огражденный двор сельчанина и похитил из сарая бычка. Подозреваемый оказался местным жителем, ранее судимым. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам укрепить свои хозподворья надежным ограждением, установить по возможности охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения.

Также домашний скот необходимо таврировать и бирковать. Если же вы стали жертвой или очевидцем скотокрадства, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

Пресс-служа ДП Туркестанской области