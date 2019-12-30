Аким города Ерлан Айтаханов ознакомился с мероприятиями, которые пройдут в 2020 году в рамках программы «Шымкент — культурная столица СНГ».

Он подчеркнул, что за подготовку и проведение мероприятий несет ответственность не только управление культуры, а все управления и поручил провести их на самом высоком уровне.

«Главная цель — показать миру уникальную историю и культурное наследие третьего мегаполиса, богатую казахскую культуру. Мы должны провести мероприятия на самом высоком уровне. В первую очередь мы должны оправдать статус жителей добродетельного города, ведь без великодушия невозможно совершать благородные поступки. Шымкент должен стать в этом примером для всех», — отметил аким.

Мероприятия в рамках Года культурной столицы СНГ стартуют в апреле 2020 года. Всего запланировано около 40 мероприятий, в числе которых церемония открытия Года, концерт с участием деятелей искусства стран СНГ, выставка прикладного искусства «Великий Шелковый путь», конкурс художников и фотографов «Шымкент — родина тюльпанов», фестиваль театрального и оперного искусства, международный конкурс айтысов, первый международный фестиваль эстрадных исполнителей «Душа Евразии», творческие встречи писателей и поэтов.

Закрытие Года культурной столицы и передача эстафеты следующему городу запланированы на ноябрь.