В Кызылорде полицейские задержали жителя города, совершившего мошенничество в особо крупном размере, передает Polisia.kz.

В феврале 2019 года житель города Кызылорда организовал в мессенджере WhatsApp финансовую пирамиду. Он создал чат «Миллион инвест» и собрал от клиентов 57 707 177 тенге. По данному факту проведено досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой). В ходе расследования преступная деятельность подозреваемого была полностью доказана. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.

В ходе судебного процесса подозреваемый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб нескольким потерпевшим. Решением Кызылординского городского суда №2 от 23 декабря 2019 года обвиняемый приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, суд обязал возместить потерпевшим причиненный ущерб в установленном законом порядке. Приговор суда вступил в законную силу.