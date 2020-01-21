В Шымкенте 13-летний подросток насмерть отравился угарным газом.

Трагедия произошла 19 января в мкр Кайтпас-1. О произошедшем в газовую службу сообщили врачи скорой медицинской помощи, констатировавшие смерть мальчика. Аварийная бригада, прибывшая на место, выявила грубейшее нарушение монтажа бытовых газовых приборов.

По словам газовиков, газовая колонка в доме была установлена в ванной комнате размером 2 на 2.5 м. А гофра отсоединена от проточного водонагревателя и выведена на улицу. Это значит, что угарный газ постепенно скапливался в маленькой ванной, пока не достиг смертельной дозы концентрации. Сейчас полицейские выясняют причины несчастного случая.