Полиция Капшагая возбудила уголовное расследование по факту распространения ложной информации, связанной с заболеванием коронавирус, сообщает Polisia.kz.

29 января в мессенджере Ватсап неизвестные лица распространили сообщение о двух людях, поступивших с подозрением на коронавирус в больницу Капшагая. При проверке информация не подтвердилась, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов организовали необходимые мероприятия для установления распространителей слухов.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить и задержать двух подозреваемых, которые были доставлены в Капшагайской городской отдел полиции. Оба работают водителями «скорой помощи» в местной больнице. Что побудило двух взрослых мужчин к распространению недостоверной информации, будет установлено в ходе расследования» — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.