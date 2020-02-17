До конца года в Туркестане 50 процентов улиц заасфальтируют.

Всего в областном центре 845 улиц. Также в текущем году начнут капитальный и средний ремонт межрайонных дорог приграничных районов области. Особенное внимание требует трасса между Сарыагашом и Шардарой.

Автомобилисты каждую весну ждут со страхом. Эта дорога ежегодно превращается в бездорожье. Такие ямы «убивают» машины, жалуются водители. Не могут ее преодолеть без проблем даже многотонные машины!

Трассу, ведущую в Узбекистан, как и другие дороги республиканского значения приведут в порядок в этом году, пообещал глава области. На отчетной встрече с жителями региона Умирзак Шукеев отчитался и за потраченные в прошлом году деньги. 51 миллиарда тенге хватило на почти две тысячи километров дорог и 716 объектов придорожной инфраструктуры:»С прошлого года при строительстве дорожного полотна, мы отдали приоритет дорогам республиканского и межрайонного сообщений. Эти трассы проходят возле южных границ Туркестанской области. Проведен капитальный и средний ремонт. В этом году обновление доведём до 90 процентов».

Не оставят без внимания и дороги в областном центре. До конца этого года в Туркестане отремонтируют и озеленят сто улиц.

Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области:»В Туркестане из 845 улиц, в 2019 году было заасфальтировано 20 процентов дорог. На эти цели было выделено около 8 млрд тенге. В 2020 году этот показатель доведем до 50 процентов. Из областного бюджета направлены 6 млрд 100 млн тенге».

Улицы в городах и сёлах Туркестанской области будут прокладывать по примеру проспекта Бекзата Саттарханова. Они станут широкими и безопасными.

Шынар Оразова