Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.

Так, за период с 6 января по 17 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 31 375 человек.

Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения в период с 6 января по 17 февраля осмотрены в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 31 363 человек.

Всего взято на мониторинг 24 416 прибывших, охвачено 23 522, снято с мониторинга 19 247, остаются под медицинским наблюдением 5169 человек, прибывшие за последние 14 дней и 727 лиц, контактировавших с госпитализированными.

До сегодняшнего дня госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 155 человек с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 144, в стационарах под медицинским наблюдением остается 11 человек.

Выписаны все граждане Республики Казахстан, эвакуированные 3 – мя авиарейсами из г.г. Ухань и Пекин КНР. У всех результаты обследования на COVID–19 отрицательные.

Состояние граждан Республики Казахстан, эвакуированных из г. Ухань КНР в Российскую Федерацию (Тюменская область – 3 человека) и Республику Узбекистан (5 человек) удовлетворительное, повышенной температуры тела, симптомов ОРВИ и жалоб не выявлено.

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный Научный Центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал.

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

— часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

— использовать спиртовые антисептики для рук;

— избегать места массового скопления людей;

— избегать контакта с больными людьми;

— в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.

Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Фейсбуке и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.