В Шымкенте ветеранам не только выдадут по 300 тысяч тенге,для них еще приготовили приятный сюрприз.

В третий мегаполис страны прибыла делегация военнослужащих Национальной Гвардии Казахстана, которая привезла копию Боевого Знамени.

В о Дворце торжеств «Туркестан» чествовали ветеранов. Зрителям показали не только концертную программу, но и развернули целую экспозицию эспонатов времен Великой отечественной войны.

Зрителям показали немецкие и советские пистолеты, фляжки, каски, саперные лопатки и боевые патроны.

«Эта акция началась 5 февраля в Алматы, а завершится уже 5-го мая. За это время мы объедем города нашей страны, встретимся с ветеранами. Провезем по каждому городу копию боевого знамени свободы. Кстати, именно это знамя пронесут на параде 9 мая», — рассказал Алкешев Ниязтай, заместитель командующего региональным командованием «Оңтүстік» по ВиСПР Национальной гвардии Республики Казахстан.

Как удалось узнать, главным сюрпризом станет парад Победы под окнами ветеранов. Когда и где пройдет необычный парад, пока держится в секрете. Журналисты Otyrar.kz будут освещать акцию «Мы – наследники Победы!».

Шуддин Саидов