В последнее время небывалым успехом у покупателей пользуется адраспан

Продажи этой травы выросли в разы. Продавцы уверяют, что после окуривания густым дымом себя, своих родных и жилища, вирус будет обходить вас стороной. Реклама сделала свое дело. За небольшой пучок сегодня просят 350 тенге. Хотя еще неделю назад его за 150 продавали.

«350 тенге стоит пучок, очень хорошо берут, внутри на базаре вообще 500 тенге стоит!», — говорит продавец.

И действительно, горожане уверяют, что на крупных рынках Шымкента, пучок горной травы продают по 500 тенге.

Анастасия Новикова