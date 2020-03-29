40 блок постов развернуто в Туркестанской области. 10 из ниx вокруг Шымкента, сообщил на своей странице в социальной сети заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«Везде при помощи планшетов заносятся данные водителей и пассажиров, а медицинские работники измеряют температуру.

Сегодня удалось объеxать половину из ниx. Решались оперативные вопросы по обеспечению быта персонала блок постов. Доставлялись недостающие маски, перчатки и дезсредства.

Перед шлагбаумами огромные заторы из машин, не смотря на призывы оставаться дома — отмечает заместитель акима.

«Водители, подрезая друг друга, пытаются залезть без очереди. Одна поразила меня козырнув корочкой » Союза писателей НАРОДОВ МИРА!». Что ж вам не сидится дома, уважаемые писатели»?! — задает резонный вопрос замакима области.

Напомним, что на въезде в город Туркестан на блокпостах Ынтымак, Кентау, Шаульдер, Балтаколь и на железнодорожных вокзалах установили 15 камер видеонаблюдения. На каждом посту установлены по 3 камеры «Сергек». Вся видеозапись хранится в течение 30 дней.

Кроме того, 2 камеры видеонаблюдения подключены к системе распознавания государственных регистрационных номеров автомобилей.

Повышенные меры безопасности принимаются к транспортным средствам с иностранными номерами, а также из Нур-Султана и Алматы. На постах круглосуточно работают полицейские, врачи, сотрудники скорой помощи и подразделений ЧС.

Наряду с этим отметим, все камеры наблюдения, установленные на блокпостах подключены к областному ситуационному центру при акимате Туркестанской области. В областной штаб вошли руководители и специалисты ряда отраслей, сам штаб работает круглосуточно.