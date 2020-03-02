Приказом начальника ДП Туркестанской области начальником Тюлькубасского РОП назначен Данияр Мейрхан.

Начальник Департамента полиции Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков представил личному составу Тюлькубасского районнного отдела полиции нового начальника подполковника полиции Данияра Мейрхана.

Данияр Мейрхан родился в 1981 году, в органах внутренних дел с 2003 года. Напомним, ранее приказом Министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева подполковник полиции Данияр Мейрхан освобожден от должности начальника УП г. Туркестан, сообщила Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Напомним, что он был временно отстранен от должности главного полицейского Туркестана после инцидента со школьным учителем.