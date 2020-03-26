В связи с введением в стране чрезвычайного положения на фоне распространения коронавируса COVID-19 Акиматом Туркестанской области принимаются все необходимые медицинские, профилактические и организационные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории области.

Кроме того, Департаментом полиции Туркестанской области проводятся мероприятия по переводу личного состава на особый режим работы. Цель – соблюдение общественного порядка. В этих целях в области полностью взяты под охрану особо важные государственные и стратегические, особорежимные, режимные и особо охраняемые объекты, а также объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Также в Туркестанской области в целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции, с 18 марта на постах «Сауран» и «Шакпак» в сторону Алматы и Кызылординской области выставлены круглосуточные блокпосты. В настоящее время на этих постах проверили 35976 граждан.

Вместе с тем, на сегодняшний день на территории Туркестанской области расположены 112 крупных торговых центров, 103 рынка, 33 автовокзалов, 1133 кафе-баров, 1 мега-центр в Туркестане, в том числе 1 кинотеатр. В связи с ведением чрезвычайной ситуацией крупные торговые центры поменяли график работы и теперь работают с 10:00 до 18:00 часов, рынки с 11:00 до 17:00 часов. Работа кинотеатра в мега-центре приостановлена, кафе и бары функционируют до 22.00.

Наряду с этим, в связи с введением чрезвычайного положения в отношении лиц, не соблюдающих требования закона, по ст. 476 КоАП РК составлено 54 протокола об административном правонарушении. Помимо этого, Департаментом полиции возбуждено 7 уголовных дел по статье 274 Уголовного кодекса РК (распространение заведомо ложной информации), проводятся досудебные расследования.