Коронавируспен күресу: «Birgemiz» қорына шымкенттік қай кәсіпкер қанша қаржы аударды? Елбасы Н.Назарбаевтың бастамасымен коронавируспен күресу мақсатында құрылған «Birgemiz» қоғамдық қорына шымкенттік кәсіпкерлер де өз үлесін қосуда. Қазіргі жағдай бойынша шымкенттік кәсіпкерлер 163 млн 700 мың теңге аударып үлгерген. Оған қосымша 500 мың теңгені Whats App желісі арқылы құрылған топтағы еріктілер аударған. Жалпы алғанда қорға шымкенттіктер атынан 164 млн 200 мың келіп түскен. . 1. Серікжан Сейтжанов, «САУТС-ОЙЛ» ЖШС 100 млн тг; 2. Қайрат Молдасейітов, «OtauGroup» холдингі 20 млн тг; 3. Салтанат Игисинова, «Оңтүстік Жарық» ЖШС 10 млн тг; 4. Әнуар Төлендиев, «Арт Құрылыс» ЖШС 5 млн тг; 5. Абдрашит Омаров, «Шымкент темір» ЖШС 5 млн тг; 6. Рәшкүл Оспаналиева, «Береке А» корпорациясы 5 млн тг; 7. Нұрпейіс Анарбеков, «Банұр-1» ЖШС 5 млн тг; 8. Шыңғыс Қозбахов, «Zoloto» микроқаржы ұйымы 2 млн тг; 9. Сайдулла Қалыбеков, «Ақ ордасы-корпорациясы» ЖШС 2 млн тг; 10. Аслан Әлімбек, «Отау-строй» ЖШС 1 млн тг; 11. Ерлан Омаров, «Рауан» ЖШС 1 млн тг; 12. Мұхтар Битеміров, «Зерде» ЖШС 1 млн тг; 13. Улугбек Усманов, MEGA Planet ойын-сауық орталығы 1 млн тг; 14. Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданының кәсіпкерлері 5 млн 700 мың тг; 15. Еріктілер (Whats App арқылы ашылған қор) 500 мың тг. #elitarnews#новости#новостиказахстан#коронавирусказахстан#каратинказахстан