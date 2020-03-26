Умершая в больнице 64-летняя женщина — жительница Акмолинской области

Причина смерти — двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии стал коронавирус.

«Сегодня, несмотря на проводимую интенсивную терапию, в больнице умерла 64-летняя жительница Акмолинской области. Министерство здравоохранения Республики Казахстан выражает свои соболезнования родным и близким. Причина — тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причина пневмонии — коронавирус. Данная пациентка, отнесенная по месту жительства к Акмолинской области, находилась в многопрофильной областной больнице, расположенной в Нур-Султане.

Учитывая, что географически это произошло в Нур-Султане, регистрация случая была по данному региону. Мы также приведем в соответствие нашу медицинскую статистику, отнеся данный случай к Акмолинской области. В этой связи завтра на брифинге будут даны дополнительные разъяснения», — «, — говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, что сегодня в Казахстане была зарегистрирован первый случай смерти зараженной коронавирусом женщины.

На данный момент в стране подтвержден 112 случаев регистрации коронавируса. 61 — в Нур-Султане, 40- в Алматы, 4 — в Караганды, по 2 в Шымкенте и Жамбыыльской обалсти, по 1 случаю в Алматинской, Актюбинской областях и СКО. 2 пациента выздоровели и 1 скончался.