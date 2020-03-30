Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:30 час. 29 марта 2020 г. в Казахстане

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Зарегистрировано еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Нур-Султан — 1 случай, в городе Алматы — 3 случая, в Атырауской области — 6 случаев, в Алматинской области — 2 случая.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 283 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 167 случаев, г. Алматы – 70 случаев, Карагандинской области — 7 случаев, Атырауской области — 12 случаев, Акмолинской области — 6 случаев, Жамбылской области — 3 случая, г.Шымкент — 2 случая, Восточно — Казахстанской области — 2 случая, Алматинской области — 6 случаев, Актюбинской области — 1 случай, Северо — Казахстанской области — 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области — 1 случай, Кызылординской области — 2 случая, Западно-Казахстанской области — 2 случая