На крупных складах города продовольственного запаса хватит на 2-3 месяца, затруднений в перевозке товаров нет. Об этом сообщил во время объезда аким Шымкента Мурат Айтенов.

Для стабилизации цен в 2020 году из фонда предусмотрено 1,9 миллиарда тенге. Мурат Дуйсенбекович сообщил, что в случае необходимости можно выделить еще 800 миллионов тенге. Всего же объем стабилизационного фонда составляет 2,2 миллиарда тенге.

По инициативе акима в Шымкенте создана оперативная рабочая группа по контролю за ценами на продукты питания. Для стабилизации цен на 11 социально значимых продовольственных товаров заключены договора с ТОО «Gramad Retail». Эта компания будет удерживать цены в своих магазинах до конца года.

Постановлением региональной комиссии по управлению фондом продовольственных товаров принято решение о проведении закупочной интервенции товаров объемом 9250 тонн на общую сумму 1,3 миллиарда тенге в стабилизационный фонд. Это 6000 тонн, 2000 тонн сахара, 250 тысяч литров подсолнечного масла, 1000 тонн макаронных изделий.

Аким посетил и крупнейший в Шымкенте склад ТОО «Барыс-2007». Запаса продовольствия здесь хватает на 2-3 месяца. На складе хранятся мука, макаронные изделия, соль и другие потребительские товары. Сама компания производит несколько видов макаронных изделий. Проблем в сырье нет. Продукция ТОО «Барыс-2007» поступает в четыре региона железнодороджными сообщениями.

«У нас нет никаких препятствий», — говорит генеральный директор ТОО «Барыс-2007» Айжан Найымбетова. Она также отметила, что продукция отпускается по прежним ценам.