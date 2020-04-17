Елжан Биртанов в Министерской сессии Европейского бюро ВОЗ презентовал работу, проводимую по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в Казахстане.

Сегодня министр здравоохранения РК Елжан Биртанов принял участие в Министерской сессии Европейского бюро ВОЗ о текущей ситуации COVID-19.

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В онлайн брифинге и дискуссии приняли участие министры здравоохранения Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана под председательством Регионального директора ЕвроВОЗ г-а Ханса Клюге.

Елжан Биртанов в своем докладе презентовал работу, проводимую по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Он рассказал, что в рамках рекомендаций Всемирной организации здравоохранения с учетом зарубежного опыта, в Казахстане уже в начале февраля текущего года разработан клинический протокол диагностики и лечения «Коронавирусная инфекция COVID-19», 6-я редакция которого была утверждена 15 апреля.

Все препараты используются в зависимости от степени тяжести заболевания. В протоколе представлены схемы лечения, рациональные возможные комбинации данных препаратов.

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В ходе онлайн встречи главы здравоохранения государств обменялись опытом тактики лечения пациентов с COVID-19, в том числе по клиническим данным, эффективным методам лечения критически больных пациент.

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