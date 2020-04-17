Еще 8 пациентов выписаны проходившие лечение от коронавируса: в Кызылординской области – 7 пациентов, в Туркестанской области — 1 пациент.

На сегодняшний день на 11:00 час. в Казахстане всего выписаны 285 человек, из них: г. Нур-Султан – 154, г. Алматы – 67, СКО – 5, Актюбинская область – 2, Жамбыская область -3, Павлодарская область-1, Алматинской области — 7, Карагандинской области – 4, г. Шымкент — 2, в Атырауской области — 15, Западно -Казахстанской области – 2, Мангистауской области – 1, Акмолинской область – 8, Кызылординской области- 13, в Туркестанской области — 1 пациент.