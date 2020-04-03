Внеочередная 63 сессия городского маслихата прошла в режиме онлайн.

Депутаты уточнили городской бюджет. С изменениями и дополнениями казна пополнилась с 356,2 млрд тенге до 413 млрд. Рост составил 57,7 млрд тенге.

Депутаты гормаслихата пересмотрели бюджет. 42 млрд тенге, в первую очередь, направят на поддержку товаропроизводителей, и трудоустройство 8,5 тысяч шымкентцев.

«70 процентов денег в бюджете будут обеспечены облигациями. На выпуск облигации необходимы 18 млрд 600 млн тенге. По программе «Нурлы жер» на строительство домов будет направлено 25 млрд тенге в виде ценных бумаг, облигаций», — отчитался первый заместитель акима г. Шымкента Ербол Садыр.

На строительство автоматической газораспределительной станции выделено 4 млрд 9200 млн тенге. На субсидирование социально-значимых маршрутов предусмотрено 2 млрд тенге. На строительство магистрального водопровода 1,5 млрд. На срочные расходы акимата — 1 млрд тенге.

Депутаты также внесли поправки в правила проведения пикетов, демонстраций, митингов и собраний.

В режиме онлайн народные избранники утвердили решение по дополнительной выдаче бесплатных лекарств во время амбулаторного лечения.

Шынар Оразова