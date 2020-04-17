Этого события город ждал очень долго. В Шымкенте ведется строительство АГРС-3, которая позволит довести обеспеченность населения газоснабжением до 100%. Более того, в планах завершение работ на год раньше – к концу 2020 года.

Строительство автоматической газораспределительной станции даст огромный импульс дальнейшему развитию города. Появится возможность подключать к газоснабжению новых абонентов – дома и целые предприятия. В планах – возведение ГЗС для автобусов на газе.

Сейчас выделяются огромные средства именно на развитие инфраструктуры, чтобы в будущем город мог развиваться дальше. Реализация проекта позволит говорить о перспективном развитии города на три десятилетия вперед.

Параллельно ведется огромная работа по укладке и монтажу газопроводов высокого и низкого давления, которые с одной стороны будут подключены к газопроводу Бейнеу-Бозой-Шымкент, а с другой – позволят закольцевать систему газоснабжения города таким образом, чтобы в Шымкенте не осталось ни одного населенного пункта без голубого топлива в домах.

А главное — мы сможем подключить газоснабжение в отдаленные микрорайоны города, ведь пока мощностей имеющихся двух АГРС недостаточно. И мы вынуждены отказывать в разрешении на подключение не только населению, но и предпринимателям. Вот почему так важно как можно скорее ввести этот объект в эксплуатацию, — сказал аким Шымкента Мурат Айтенов.